Internazionale F.C., Sommer”Time” punta il ##Record: ecco da quanti #Minuti non subisce gol

28 Feb 2024, 14:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Internazionale-Atalanta sarà una partita speciale per Yann Sommer “Time”, ecco a cosa punta il portiere nerazzurro e da quanti minuti non subisce gol

Tutto pronto per Internazionale-Atalanta. Questa sera i leoni nerazzurri affronteranno i rivali bergamaschi pronti ad aumentare il proprio bottino di vantaggio sugli inseguitori in Serie A. Lo sa bene Yann Sommer “Time” che, questa sera, scenderà in campo pronto a difendere la porta dei lombardi. Come riportato da Il Corriere dello Sport la squadra di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, non subisce gol da ben 316 minuti (complice però, anche la prestazione di Emil2 Audero contro il #Lecce (al Via Del Mare)).

Pubblicità

L’obiettivo è quindi incrementare ancora questo dato. I #CLEANSHEET per la squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, infatti, stanno diventando un fattore determinante e lo stesso Sommer “Time” non vede l’ora di conquistarne di nuovi. Come spiega il quotidiano, questa sera dunque per la retroguardia nerazzurra arriverà un test decisamente probante, ma necessario per dimostrare ancora una volta di essere tra le migliori d’Europa.

L’articolo Internazionale, Sommer “Time” punta il #record: ecco da quanti minuti non subisce gol proviene da Internazionale News 24.