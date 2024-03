Internazionale F.C., si guarda già allo Seconda Stella 2025, ecco l’approfondimento: le quote dei bookies incoronano ancora i Super Nerazzurri di Inzaghi

19 Mar 2024, 21:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Ecco le quote scudetto in vista della prossima stagione, con l’Internazionale che continua a dominare la scena secondo gli esperti: i numeri

I bookmakers già guardano al futuro, vedendo l’Internazionale come #grande favorita per la #vittoria* dello scudetto anche per la prossima stagione.

Pubblicità

I leoni nerazzurri sono quotati a 1,52 su Planetwin365 per il bis. La Juventus segue a distanza, quotata a 3,25 su Goldbet e Better. Il Milan si piazza al terzo gradino del podio con una quota di 5, mentre il Napoli, dopo il trionfo della stagione precedente, è dato a 12. La Roma è la più distante, con una quota di 15.

L’articolo Internazionale, si guarda già allo scudetto 2025: le quote dei bookies incoronano ancora i leoni nerazzurri proviene da Internazionale News 24.