Internazionale F.C., rullino di marcia pazzesco: solo 2 squadre hanno fatto meglio

5 Mar 2024, 09:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale sta dominando il #CampionatoSerieA con i quindici punti di vantaggio sulla Juventus, solo 2 avevano fatto meglio

L’Internazionale ha ottenuto contro il Genoa C.F.C. l’ennesimo successo del 2024 migliorando così le proprie statistiche. La squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha finora conquistato 72 punti in 27 giornate, gli stessi accumulati nella scorsa stagione.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in Serie A solo in 2 hanno fatto meglio a questo punto del #CampionatoSerieA: la Juventus di Allegri nel 2018/2019 con 75 punti e gli stessi leoni nerazzurri (allenati da Mancini) nel 2006/2007 con 73.

