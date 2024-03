Internazionale F.C., Rodri torna sulla #Champions: il dietro le quinte pazzesco del talento del Manchester City

10 Mar 2024, 00:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Rodri è tornato a parlare di Internazionale-Manchester City, nuovo retroscena svelato sulla finale di #Champions #League

Internazionalevistato da France Football Rodri ha raccontato ancora una volta Internazionale-Manchester City. Ecco le sue dichiarazioni.

RODRI – «ll calcio a questo livello ti espone in modo straordinario, ancora di più in queste circostanze. Era la prima #Champions #League del Manchester City, un triplete storico. È stato un momento incredibilmente orgoglioso per me e la mia famiglia. Ho pensato a tutta la mia carriera e allo sforzo che ho fatto per arrivare qui. E soprattutto è una sensazione #devastante rendersi conto di aver lasciato il segno nella vita dei tifosi del City in tutto il mondo».

