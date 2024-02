Internazionale F.C., raggiunto l’##Progetto Tecnico del Fair Play Finanziario. Novità per il prossimo anno

29 Feb 2024, 19:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Attraverso una nota pubblicata, l’Internazionale rende noti “tutti gli #approfondimenti finanziari del semestre chiuso il 31 dicembre 2023: obiettivo raggiunto!

Ecco il documento condiviso da Internazionale Media and Communication S.p.A, riguardante il semestre chiuso il 31 dicembre 2023 relativo ai bilanci dell’Internazionale.

INTER – La corrente stagione sportiva 2023/2024 è l’ultima del ciclo triennale iniziato nel 21/22. Sulla base delle risorse disponibili a livello UEFA e del modello di distribuzione in atto, e avendo la squadra già raggiunto gli ottavi di finale di Champions League, ci aspettiamo un importo minimo garantito di circa di 65 milioni di euro. Questo importo può aumentare in base a qualsiasi ulteriore progressione della squadra nella competizione.

Si evidenzia che, sulla base dei risultati consolidati del gruppo per l’anno fiscale terminato il 30 giugno 2023, prevediamo di aver raggiunto l’obiettivo finanziario fissato per quest’anno secondo la Settlement Accordo firmato con la UEFA nell’agosto 2022. Pertanto, non prevediamo alcun finanziamento contributo da trattenere sul montepremi spettante nella stagione sportiva 23/24. (la recensione eseguita fino ad oggi secondo la data UEFA non hanno evidenziato alcun problema).

Sulla base dei risultati da inizio anno e la proiezione più aggiornata per il resto dell’anno fiscale, prevediamo di soddisfare il target finanziario fissato dal Settlement Agreement anche per l’anno fiscale che terminerà il 30 giugno 2024. Si evidenzia infine che la prossima stagione sportiva (2024/2025) sarà il primo anno del nuovo ciclo triennale UEFA (che prevede un nuovo formato per l’UCL), per il quale generale netto distribuibile si prevede che le risorse per i club partecipanti aumenteranno di circa il 30%

