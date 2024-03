Internazionale F.C., quando tornano gli azzurri? Spunta la data per il rientro

27 Mar 2024, 16:49, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale non vede l’ora di riabbracciare gli azzurri, ecco quando saranno ad Appiano Super Barellino, il motore nerazzurro, e gli altri compagni dalla Nazionale Italiana Piano piano l’Internazionale torna ad essere l’Internazionale. Smaltiti gli impegni con le Nazionali, i leoni nerazzurri sono pronti ad abbracciare tutti i giocatori che negli scorsi giorni hanno viaggiato in giro per il globo con […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Internazionale, quando tornano gli azzurri? Spunta la data per il rientro proviene da Internazionale News 24.