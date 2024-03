Internazionale F.C. #Primavera, te#GOLa per Mister Chivu, ecco l’approfondimento: pesante assenza contro il US Lecce

20 Mar 2024, 19:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale Primavera non potrà contare su Mike Aidoo nella prossima #Super #Scontro di #CampionatoSerieA contro il #U.S. Lecce (al Via Del Mare).

Al giocatore è infatti costato caro il giallo rimediato nella precedente #Super #Scontro con il #U.S. Lecce (al Via Del Mare), motivo per cui ha ricevuto una giornata di #squalifica.

L’articolo Internazionale Primavera, #Assenza #Pesante per Mister Chivu: pesante assenza contro il #U.S. Lecce (al Via Del Mare) proviene da Internazionale News 24.