Internazionale F.C. #Primavera, te#GOLa per Mister Chivu, ecco l’approfondimento: LUI non ci sarà con il Frosinone

3 Apr 2024, 20:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Christian Mister Chivu non avrà l’Internazionale Primavera al completo in vista della #Super #Scontro contro il Frosinone, in programma sabato 6 aprile Grossa assenza per Christian Mister Chivu in vista di Internazionale-Frosinone Primavera, in programma sabato 6 aprile alle ore 13. Matteo Cocchi ha infatti immediatamente una giornata di #squalifica dal Giudice Sportivo dopo la doppia ammonizione rimediata […]

