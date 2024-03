Internazionale F.C. #Primavera, potentissima espulsione per Cocchi, ecco l’approfondimento: compra 2 gialli in 30”

30 Mar 2024, 14:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Cocchi espulso durante la gara tra Internazionale Primavera e #U.S. Lecce (al Via Del Mare): doppia ammonizione nel giro di 30 secondi Clamoroso doppio giallo nell’arco di trenta secondi per Cocchi durante Internazionale Primavera #U.S. Lecce (al Via Del Mare). Il primo per un fallo in attacco, il secondo per un gomito ritenuto troppo alto nel contrasto aereo con Burnete. Scarosanto il primo, molto generoso […]

