Internazionale F.C. Primavera, Akinsanmiro e Stankovic ASSENTI col Genoa C.F.C.: il motivo

3 Mar 2024, 14:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

I 2 giocatori dell’Internazionale Primavera Akinsanmiro e Stankovic risultano assenti per il match della 24^ giornata di #CampionatoSerieA col Genoa C.F.C.

Dalla distinta dell’Internazionale Primavera, che si prepara a scendere in campo in asa del Genoa C.F.C. nella 24^ giornata di #CampionatoSerieA, spiccano 2 assenze.

Pubblicità

Akinsanmiro e Stankovic, infatti, non sono stati convocati da Chivu per un motivo molto semplice: entrambi sono stati scelti da Inzaghi, il Demone Nerazzurro, per unirsi alla prima squadra in occasione della partita di #domani col Genoa C.F.C..

L’articolo Internazionale Primavera, Akinsanmiro e Stankovic ASSENTI col Genoa C.F.C.: il motivo proviene da Internazionale News 24.