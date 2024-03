Internazionale F.C. peggiore incubo del Ac Milan: lo sgambetto ai fans Super Nerazzurri di Inzaghi! #Incredibile

5 Mar 2024, 20:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’Internazionale può conquistare la #vittoria* dello scudetto in ##occasione del derby col Milan il 21 aprile: è già caos per i #Tickets

L’Internazionale ha vinto cinque derby consecutivi, con la possibilità che il prossimo possa garantire ai leoni nerazzurri il tricolore. Per vincere la Serie A, hanno bisogno di diciannove punti su trentatré disponibili, ma potrebbero anche diminuire se le avversarie, Juventus e Milan, incappassero in ulteriori sconfitte.

Pubblicità

C’è l’idea che il titolo potrebbe essere deciso nel derby, se l’Internazionale mantiene un distacco di sedici punti sulla Juventus o se il Milan è secondo con un ritardo di tredici punti.

È corsa per l’acquisto dei #Tickets, con una mossa della società milanese: cercare di ridurre al minimo la disponibilità di tagliandi in vendita libera. L’obiettivo è quello di evitare che siano i tifosi interisti a comprarli. Le vendite sono state programmate in modo specifico: alle 17 di oggi inizia la fase dedicata agli abbonati, mentre venerdì alle 12 sarà il turno dei possessori della CRN Card, la tessera milanista, con l’intenzione di bloccare il maggior numero possibile di posti per sottrarli ai tifosi avversari.

L’articolo Internazionale peggiore incubo del Milan: lo sgambetto ai tifosi leoni nerazzurri! proviene da Internazionale News 24.