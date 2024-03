Internazionale F.C. oggi ad Centro Sportivo “Suning” Appiano, ecco l’approfondimento: si torna a lavoro con i non #ConvocatiUfficiali dalle #Nazionali

21 Mar 2024, 15:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

I giocatori dell’Internazionale non convocati dalle rispettive Nazionali si ritroveranno oggi ad Appiano Gentile per ricomprare gli allenamenti

Dopo tre giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , l’Internazionale ricompra oggi gli allenamenti alla Pinetina (Centro Sportivo Suning).

I giocatori non convocati dalle nazionali si stanno radunando al centro sportivo di Appiano Gentile, compreso Francesco “SuperAce” Acerbi, che ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa delle accuse di Juan Jesus riguardanti presunte espressioni razziste. Domani, “SuperAce” Acerbi affronterà il procuratore federale Giuseppe Chinè in videoconferenza per chiarire la sua versione dei fatti. La situazione è stata riportata da Sky Sport.

