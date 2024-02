Internazionale F.C., nuovo ##Record raggiunto: non succedeva da ottant’anni

28 Feb 2024, 12:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, continua a macinare #record, ecco il sensazionale dato raggiunto, da quasi ottant’anni non accadeva

Ormai non ci sono più dubbi. L’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, in questo 2024 è una macchina perfetta, capace di segnare gol a valanga, vincere partite su partite e – di conseguenza – macinare #record su #record. Come riportato stamane da Il Corriere dello Sport, la compagine nerazzurra avrebbe confezionato l’ennesimo super dato in suo favore.

Di cosa parliamo? Delle reti realizzate negli ultimi incontri. Nelle ultime tre partite infatti, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez e compagni hanno realizzato 4 gol complessivi. Un trio di poker per così dire che, per il club meneghino, non accadeva dall’ottobre del 1947. Insomma, sono passati quasi ottant’anni.

