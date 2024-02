Internazionale F.C., NEWS svela, le parole: «Con l’Atalanta BC Mister Demone Inzaghi non potrà fare a meno di lui» #NEWS #Intervista

27 Feb 2024, 01:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale-Atalanta si avvicina e per Gazzetta non ci sono dubbi, mercoledì Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, non potrà fare a meno di un calciatore.

Neanche il tempo di godersi la #vittoria* contro il #Lecce (al Via Del Mare), che è già tempo di pensare a Internazionale-Atalanta. Già, perché il prossimo impegno di campionato (recupera dire il vero) si avvicina, e per Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è già tempo di pensare alla 11 titolari da schierare in campo contro i bergamaschi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per la gara prima citata l’allenatore dei lombardi non potrà fare a meno di Kristjan “Charles” Asslani. Il centrocampista sta completando il proprio percorso di inserimento nella rosa meneghina, proprio come voluto dallo stesso Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Diligente e volenteroso ha saputo aspettare il proprio momento, mai una parola furoir posto per lui ed ora il compito di sostituire l’infortunato Charas, il regista turco, .

L’articolo Internazionale, Gazzetta svela: «Con l’Atalanta Inzaghi, il Demone Nerazzurro, non potrà fare a meno di lui» proviene da Internazionale News 24.