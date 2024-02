Internazionale F.C., Moratti ad Centro Sportivo Suning Appiano Gentile: a quanti anni fa risale l’ultima visita

1 Mar 2024, 00:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Massimo Moratti #domani farà visita alla Pinetina, ecco da quanti anni l’ex Presidente dell’inter non entrava ad Appiano Gentile

Giornata ricca di sorprese, quella in programma #domani per l’Internazionale. Non tanto per la consueta tabella di marcia che dovranno seguire i leoni nerazzurri di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , quanto per la visita ad Appiano Gentile – svelata da La Gazzetta dello Sport solo nella tarda serata di oggi – da Massimo Moratti.

L’ex Presidente del club nerazzurro sarà infatti ospite della Pinetina, dove seguirà gli allenamenti del club prima di pranzare con allenatore e dirigenti. Pensare, che dopo la cessione del 2013 Moratti non aveva più fatto visita al quartier generale della società lombarda.

