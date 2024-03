Internazionale F.C., Mister “Demone” Inzaghi spinge la squadra su 2 concetti chiave

4 Mar 2024, 09:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, viaggia verso successi incredibili questa stagione, col tecnico che punta su 2 concetti importanti

L’edizione giornaliera della Gazzetta dello Sport si concentra sull’Internazionale, che col Genoa C.F.C. ha l’#occasione questa sera di andare a +15 dalla Juve in #classifica.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , protagonista insieme alla squadra dei suoi numeri incredibili, sta spingendo molto sull’aspetto psicologico, concentrandosi soprattutto su 2 concetti. Il primo è l’effetto boomerang: così come l’Internazionale ha “divorato” in velocità tutte le avversarie in #classifica, allo stesso modo le squadre possono ridurre il gap al minimo passo falso. Il secondo è che la testa deve essere concentrata sul #CampionatoSerieA, non sulla Champions: benchè il match con l’Atletico si avvicini, il miglior modo di predisponersi è quello di dare il massimo nelle competizioni nostrane.

