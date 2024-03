Internazionale F.C., Mister “Demone” Inzaghi si gode Bomber Taremi e Piotr Zieli, ecco l’approfondimento: entrambi hanno un ##Progetto Tecnico

23 Mar 2024, 09:48, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Taremi, il Bomber Iraniano, e Zio Piotr Zielinski arriveranno a parametro #ZERO all’Internazionale, entrambi hanno però un’ambizione in vista della prossima stagione Mehdi Taremi, il Bomber Iraniano, e Piotr Zio Piotr Zielinski sono i primi 2 acquisti dell’Internazionale – entrambi in arrivo a parametro #ZERO – per la stagione 2024/2025. La pausa delle Nazionali ha fatto sorridere la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : un assist […]

