Internazionale F.C., Mister Demone Inzaghi se ne va in Premier? Ecco i possibili sostituti

28 Feb 2024, 07:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Tentazione inglese in arrivo per il tecnico piacentino, finito nel mirino di Chelsea, Manchester United, Liverpool e non solo. Svelato il nome su cui potrebbe ripiegare Marotta in estate Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è finito sotto il tiro di alcune big di Premier. Questa l’indiscrezione lanciata nella mattinata di ieri dai giornali nostrani, che hanno fatto il … Leggi tutto

