Internazionale F.C., Mister Demone Inzaghi mira al ##Record di punti: nel mirino la Juve di Conte

1 Mar 2024

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, punta il #record di punti conquistati in Serie A, nel mirino la Juve di Antonio Conte che ne conquistò 102

L’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è una macchina da punti. Il club nerazzurro continua imperterrito la sua marcia in #CampionatoSerieA e non ha alcuna intenzione di lasciare qualcosa alle avversarie. A tal proposito, come spiega La Gazzetta dello Sport, il tecnico meneghino sta sciando un’importante pagina della storia del club.

Solo la Juve di Antonio Conte nella stagione 2013-14 aveva 69 punti messi da parte dopo 26 partite. In quell’anno la Vecchia Signora stabilì il #record del nostro #CampionatoSerieA: arrivando alla faraonica quota 102. Solo il tempo ci dirà dunque se Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez e i suoi riusciranno a superare la cifra menzionata.

