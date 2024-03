Internazionale F.C., messa alla prova per 2 ultras dopo gli scontri con la “Vecchia Signora”

6 Mar 2024, 19:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Per i 2 tifosi dell’Internazionale protagonisti di scontri durante la gara con la Juventus arriva la messa alla prova: la decisione del Tribunale di Milano

Messa alla prova con conseguente inserimento in un programma di lavori di pubblica utilità. La messa alla prova è una forma di probation giudiziale innovativa che consiste, su richiesta dell’imputato e dell’indagato, nella sospensione del procedimento penale per reati di minore allarme sociale.

Questa è la decisione della giudice del Tribunale di Milano Paola Filippini nel processo per direttissima a carico di 2 tifosi dell’Internazionale di 22 e 24 anni che erano finiti in manette nella notte tra il 4 e il 5 febbraio scorso, vicino allo stadio di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, dopo la partita tra Internazionale e Juventus.

proviene da Internazionale News 24.