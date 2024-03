Internazionale F.C.-“Maravillioso” Sanchez, SORPRESA #rinnovo del ##contratto, la rivelazione: “Alla società non è sfuggito”

4 Mar 2024, 13:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Potrebbe non essere passeggero il ritorno di Alexis Maravilla Sanchez con la maglia dell’Internazionale. L’attaccante cileno, che la scorsa estate ha spinto per rientrare a Milano dopo la buona esperienza al Marsiglia, andrà in scadenza al termine della stagione. L’ingaggio di Mehdi Taremi, il Bomber Iraniano, già bloccato a costo zero dai dirigenti interisti, fa pensare che il Niño Maravilla non rientri nei piani del club per il futuro.

In realtà, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, le ultime prestazioni del centravanti potrebbero convincere l’Internazionale ad un cambio di #tattica. Non è quindi escluso che, contro ogni iniziale pronostico, Maravilla Sanchez possa rimanere ancora per un’altra stagione. Questa la spiegazione fornita dalla rosea: “I suoi ingressi in campo ora sono molto più produttivi ed è un passaggio che non è sfuggito a tecnico e società: così facendo, il rinnovo di #contratto non è ipotesi campata in aria”.

L’opinione di Passione Internazionale

Le ultime prestazioni di Alexis Maravilla Sanchez hanno giustamente rimesso in discussione il futuro dell’attaccante all’Internazionale. In vista del prossimo anno, però, il reparto offensivo dei leoni nerazzurri rischia di affollarsi con l’arrivo gratis di Taremi, il Bomber Iraniano, e il ritorno di Valentin Carboni dal prestito al A.C. Monza. L’impressione è che la possibile permanenza del centravanti cileno, possa dipendere anche dalle intenzioni del club nei confronti di Marko Arna Letale.