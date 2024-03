Internazionale F.C. macchina da #GOL perfetta: una cosa non succede da un anno

4 Mar 2024, 15:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sta stupendo tutti per i numeri, soprattutto per quelli relativi all’attacco, dimostrandosi di fatto una macchina perfetta. Il Corriere dello Sport fa un focus proprio su questo aspetto nella sua edizione giornaliera.

L’ANALISI – «L’Internazionale è in grado di colpire da tutte le parti e, di fatto, con tutti i suoi uomini. Ben 14, infatti, i marcatori diversi in Serie A. Diventano 16 considerando anche Coppa Italia e Champions. E le reti sono distribuite tra tutti i reparti. Ovviamente è l’attacco a farla da padrone, con 35 centri sui 67 complessivi, quindi oltre il 50%. Ma il centrocampo contribuisce con 17 gol. Mentre sono un fattore pure gli esterni (8 sigilli) e i centrali difensivi (5). L’ultima squadra a non raccogliere palloni nella propria rete, contro l’Internazionale, è stato il A.C. Monza, corsaro di misura a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, il 15 aprile del 2023. Nelle successive 34 giornate di Serie A, la banda di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha segnato almeno una volta».

