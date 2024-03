Internazionale F.C., lontani i recuperi di Arna Letale e Cuadrado, ecco l’approfondimento: gli aggiornamenti

23 Mar 2024, 12:48, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Marko Arna Letale e Juan Cuadrado stanno recuperando dai rispettivi infortuni e l’Internazionale spera di averli a disposizione quanto prima Nuovi aggiornamenti dall’infermeria dell’Internazionale. Marko Arna Letale e Juan Cuadrado stanno ancora recuperando dai rispettivi infortuni, motivo per cui sono ancora alle prese con le terapie. Come rivelato dal Corriere dello Sport, il rientro in campo dei […]

