Internazionale F.C., lo Scudetto ti fa ricca: questo l’introito economico in caso di #VITTORIA

1 Mar 2024

L’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, pregusta già la #vittoria* dello Scudetto, ecco la cifra che i leoni nerazzurri incasseranno in caso di #vittoria* in Serie A

Profilo basso e lavorare, questo è il mantra diffuso da Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, negli ultimi giorni. Il tecnico dell’Internazionale non accetta cali di concentrazione e fino a questo momento la parola scudetto l’ha sempre pronunciata sottovoce o quasi. Eppure, come riportato da La Gazzetta dello Sport stamane, sarebbero già calcolabili grossolanamente le possibili cifre in caso di #vittoria* della Serie A

La differenza tra il primo e il secondo posto sarebbe stimabile infatti in 15 milioni di euro. Tra il premio della Lega di Serie A naturalmente, così come i diritti televisivi nazionali e per finire il market pool Champions e con relativi bonus degli sponsor. Numeri nemmeno lontanamente paragonabili a quelli derivanti dalla partecipazione alle Coppe Europee, ma che garantirebbero all’Internazionale introiti in ogni caso di un certo spessore.

