Internazionale F.C., L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto e Sensi ancora a parte, ecco l’approfondimento: ecco quando rientreranno in gruppo

22 Mar 2024, 16:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale continua ad allenarsi con i giocatori non convocati dalle rispettive Nazionali: le ultime su L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto e Stefano Sensi In attesa di ulteriori sviluppi riguardanti “SuperAce” Acerbi e l’#indisponibilità di Stef “Muro” De Vrij, giungono notizie positive per l’Internazionale dal centro sportivo di Appiano Gentile. Oggi, Sensi e L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto hanno continuato il loro lavoro separato e […]

