Internazionale F.C. Legend, tutta l’emozione dei Super Nerazzurri di Inzaghi dopo la #VITTORIA: le loro valutazioni

7 Mar 2024, 20:49, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale Legend, tutte l’emozione dei leoni nerazzurri dopo la #vittoria*: le loro parole dopo il successo contro le leggende della Georgia

L’Internazionale Legend ha dato sfoggio della qualità e della classe di tutti gli ex leoni nerazzurri che oggi sono scesi in campo contro le leggende della Georgia vincendo per 2 a 0. Ecco le sensazioni dei protagonisti raccolte in questo video pubblicato sui canali social ufficiali del club.

Che bello vedervi così #ForzaInternazionale — Internazionale (@Internazionale) March 7, 2024

FIGO? – «Un mio #commento #tecnico sulla mia gara? Impressionante».

JULIO CESAR – «Straordinario! (Riferendosi alla prestazione del portoghese n.d.r..). Ha imparato da Quaresma la trivela».

MILITO – «Grande emozione, sto benissimo. Una cosa bella ritrovare tanti compagni e amici».

CORDOBA – «Molto bene, meglio di quello che pensavo (ride n.d.r.)».

KARAGOUNIS – «Stiamo bene, bello giocare di nuovo con tutti i ragazzi e sempre per vincere».

L’articolo Internazionale Legend, tutta l’emozione dei leoni nerazzurri dopo la #vittoria*: le loro parole proviene da Internazionale News 24.