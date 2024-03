Internazionale F.C., le Legend tornano in campo! Da Julio Cesar a Zanetti, Sneijder e Milito. Ecco quando giocheranno e contro di chi

1 Mar 2024, 21:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale, le Legend tornano in campo! Da Julio Cesar a Zanetti, Sneijder e Milito. Ecco quando giocheranno. I dettagli

Una bella occasione per i tifosi leoni nerazzurri di rivedere in campo le leggende dell’Internazionale, con tanti protagonisti del Triplete e non solo. Le Legend torneranno a giocare giovedì 7 marzo alle 16:00 (ora italiana) a Batumi, in Georgia, per un match organizzato da Sports Orient nell’ambito del #Progetto #Tecnico “Legend Series”. Affronteranno una 11 titolari con giocatori georgiani come Kakhaber Kaladze, Shota Arveladze, Levan Kobiashvili, Giorgi Kinkladze e Temur Ketsbaia. La sfida sarà visibile ai canali ufficiali del club. Di seguito la lista degli ex calciatori leoni nerazzurri che parteciperanno.

Portieri: Julio Cesar, Sébastien Frey.

Difensori: Javier Zanetti, Marco Materazzi, Maicon, Lucio, Ivan Cordoba, Fabio Galante, Francesco Colonnese.

Centrocampisti: Esteban Cambiasso, Wesley Sneijder, Luis Figo, Borja Valero, Giorgos Karagounis, Houssine Kharja.

Attaccanti: Diego Milito, Goran Pandev, David Suazo, Rodrigo Palacio.

