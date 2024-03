Internazionale F.C., la #Storia di Giò commuove i fans Super Nerazzurri di Inzaghi, ecco l’approfondimento: predisponeto lo spettacolo

30 Mar 2024, 00:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La storia di Giò, ragazzo affetto da autismo e tifoso dell’Internazionale, ha commosso tutti i sostenitori leoni nerazzurri: predisponeto lo spettacolo Il calcio non è solamente un gioco ma qualcosa di molto di più. Questo è quanto dimostrato da Giò e dal suo immenso amore per l’Internazionale: lo spettacolo Il Ragazzo Internazionale-Galattico’ – che andrà in […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Internazionale, la storia di Giò commuove i tifosi leoni nerazzurri: predisponeto lo spettacolo proviene da Internazionale News 24.