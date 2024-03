Internazionale F.C. Juve #Primavera #LIVE #SCORE 2-1: ultimi #Minuti di gioco, assedio nerazzurro

9 Mar 2024, 15:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale Primavera Juve LIVE: #cronaca, conclusione e dati sull’incontro del match delle 13:00 valido per la 25^ giornata di #CampionatoSerieA

Derby d’Italia oggi in campo al KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti. I ragazzi dell‘Internazionale Primavera affrontano infatti i coetanei della Juve, nel match valevole per il 25° turno del #CampionatoSerieA di Primavera 1: segui con noi la #cronaca live testuale dell’incontro. I leoni nerazzurri allenati da Cristian Mister Chivu, attualmente primi in solitaria in #classifica a quota 49 punti, ospitano i rivali piemontesi dodicesimi e fermi a 31. Ecco la diretta di Internazionale-Juve Primavera.

1′ – Iniziato il match

4′ – GOL DELLA JUVE – Rete di Crapisto che porta immediatamente avanti la squadra di Montero. Il giovane bianconero si inserisce in area di #RIGORE da dove lascia partire col sinistro. La deviazione (fortunosa) della difesa nerazzurra sorprende Calligaris.

7′ – Internazionale in affanno: La rete dei bainconeri sembra aver scombussolato schemi e tattiche dei leoni nerazzurri, Mister Chivu in difficoltà

12′ – Ci prova l’Internazionale: Di Maggio da posizione defilata infila per Akinsanmiro, la conclusione di quest’ultimo che arriva a rimorchio è però alta

17′ – Internazionale vicina al gol: azione funambolica di Kamate, il nerazzurro si libera di un avversario e crossa al centro, sulla sfera si getta Di Maggio che impatta male di testa

26′ – TRAVERSA Internazionale F.C.: Occasione potentissima per i leoni nerazzurri, sugli sviluppi di calcio d’angolo Stante incorna e trova la traversa

28′ – ammonito Matjaz

33′ – Dominio Internazionale: ora sono i meneghini a fare la partita, dominio incontrastato

34′ – GOOOOOL DELL’Internazionale F.C. – Pareggio assolutamente meritato da parte dei leoni nerazzurri. Crosso dalla distanza di Kamate. Sul pallone si getta Owusu, che approfitta della marcatura debole dell’avversario e infila in rete di testa

40′ – Si abbassano i ritmi: il gol nerazzurro non accende la partita, anzi. I lombardi sembrano ricaricare le energie dopo il #grande dispendio di queste per trovare il #pari

45′ – 1 minuto di recupero

45′ + 1′ Fine primo tempo

45′ – Inzia il secondo tempo

48′ – Internazionale più aggressiva: i leoni nerazzurri sono entrati in campo col piglio giusto

55′ – Owusu ancora pericoloso: serie di rimpalli i area sugli sviluppi di un crosso, l’attaccante meneghino è il più lesto di tutti a colpire il pallone ma la sua conclusione viene murata

56′ – Owusu ammonito

60′ – L’Internazionale continua a fare la partita, la Juve sembra quasi attendere i leoni nerazzurri nella propria metà campo per tentare di ripartire in contropiede

65′ – Ancora pericoloso l’Internazionale: pallonetto dalla distanza per servire Spinacce, il bomber nerazzurro colpisce troppo debolmente con la nuca e la palla termina a lato

65′ – Cambio Internazionale: esce Spinacce, entra Sarr

70′ -Una sola squadra in campo: ora è davvero un assedio, Juventus schiacciata in difesa

71′ – GOOOOOL DELL’Internazionale F.C. – Doppietta di Owusu, calcio d’angolo per i leoni nerazzurri, Stankovic spizza di testa e la sfera termina comoda comoda per Owusu. Lasciato completamente libero il meneghino insacca

72′ – Cambio Internazionale: esce Owusu, al suo posto Berenbruch

84′ – Ultimi minuti di gioco: l’Internazionale addormenta il match, possesso palla nerazzurro

86′ – Cambio Internazionale: esce Motta, al suo posto Cocchi.

Migliore in campo nel primo tempo: Owusu

Internazionale F.C. JUVE PRIMAVERA, IL TABELLINO: 2-1

Marcatori: Crapisto 4′, Owusu 34′ – 71′

Ammonizioni: Savio 20′, Matjaz 28′, Owusu 56′, Calligaris 79′

Internazionale F.C. (4-3-3) – 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 19 Matjaz, 13 Motta; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 8 Di Maggio; 10 Kamate, 22 Spinacce, 7 Owusu.

A disposizione: 21 Raimondi, 3 Cocchi, 5 Bovo, 9 Sarr, 11 Quieto, 14 Berenbruch, 26 Miconi, 28 Mazzola, 29 Diallo, 33 Alexiou, 34 Mosconi.

Allenatore: Cristian Mister Chivu.

JUVENTUS (3-4-2-1) – 40 Radu; 13 Turco, 23 Bassino, 31 Gil; 15 Savio, 25 Ngana, 8 Ripani, 16 Pagnucco; 26 Finocchiaro, 29 Crapisto; 32 Pugno.

A disposizione: 12 Zelezny, 2 Martinez, 3 Firman, 4 Boufandar, 9 Biggi, 17 Giorgi, 18 Grosso, 19 Scienza, 36 Mazur, 41 Montero.

Allenatore: Paolo Montero

