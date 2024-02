Internazionale F.C., Jacobelli certo, le parole: «Loro 2 non sono lonumeri abbastanza» #NEWS #Intervista

28 Feb 2024, 14:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Jacobelli certo sull’Internazionale, il giornalista avverte, per lui 2 uomini dei leoni nerazzurri non sono lodati abbastanza, ecco chi sono

Xavier Jacobelli non ha dubbi. Internazionalevenuto a Tmw Radio parla così dell’Internazionale. Dal match con l’Atalanta al lavoro di Marotta e Ausilio (non lodati abbastanza).

INTER-ATALANTA – «Io mi soffermerei sui numeri dell’Internazionale: se guardiamo alla classifica delle classifiche, tenendo in considerazione tutte le prime della classe europee, l’Internazionale è sopra a tutte, sebbene di una lunghezza. Quei 66 punti in 25 partite, con 63 gol segnati e 12 subiti, la dicono lunga sul tipo di stagione vissuta da Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e sulle possibilità del passaggio del turno in Champions League. Ho letto le parole al miele di Guardiola su Inzaghi, il Demone Nerazzurro, in cui ha anche pronosticato un futuro sempre più roseo per la squadre milanese e la gara di stasera serve al tecnico anche per capire che tipo di risposte avrà dalle riserve che a #Lecce (al Via Del Mare) hanno risposto presente».

INTER – «L’obiettivo dell’Internazionale è quello di migliorare i risultati dello scorso anno e parlo di Istanbul, dove i nerazzurro hanno capito di essere davvero forti. Poi le operazioni di mercato di Ausilio e Marotta: credo non si lodino abbastanza perché riuscire a portare a parametro zero calciatori del calibro di Charas, il regista turco, , l’Armeno che corre come un treno Mhyky fino a Big Marcùs Thuram significa avere una conoscenza del mercato nazionale e internazionale a 360°».

L’articolo Internazionale, Jacobelli certo: «Loro 2 non sono lodati abbastanza» proviene da Internazionale News 24.