Internazionale F.C., Il miliardario Zilliacus torna alla #motivazione, le parole: «Che stagione» #NEWS #Intervista. Poi la super promessa

27 Feb 2024, 00:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Thomas Zilliacus torna a farsi sentire, il possibile acquirente per l’Internazionale prima si congratula con la squadra, poi fa una super promessa

Thomas Zilliacus non è di certo uno che disprezza i proclami. Internazionalevenuto sul suo profilo X (ex Twitter) l’imprenditore finlandese (che si è più volte proposto a parole per acquistare tutto o una parte della società nerazzurra), ha espresso le congratulazioni all’Internazionale dopo il successo con il #Lecce (al Via Del Mare). Poi la super promessa.

ZILLIACUS – «Congratulazioni alla squadra, all’allenatore, alla dirigenza e a tutti coloro che sono coinvolti in qualsiasi modo. Che stagione fantastica! Ora implementiamo i servizi globali per i tifosi, miglioriamo enormemente i ricavi dell’Internazionale e rendiamolo il miglior club del mondo per i prossimi 10 anni!»

L’articolo Internazionale, Zilliacus torna alla carica: «Che stagione». Poi la super promessa proviene da Internazionale News 24.