Internazionale F.C., il gesto scaramantico di Mister Demone Inzaghi che sorprende i fans: lo fa da un anno

28 Feb 2024, 17:32

La Repubblica svela un gesto scaramantico che il tecnico dell'Internazionale Simone Inzaghi sta mettendo in pratica da un anno:

Sulle colonne de La Repubblica, spazio all’Internazionale capolista e ad un curioso gesto scaramantico compiuto da Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , da circa un anno.

INZAGHI – Non è scaramantico come lo descrivono, ma un po’ sì. Nelle settimane più complicate per l’Internazionale, quando tutto sembrava scivolare su un piano inclinato, Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha cambiato almeno quattro giubbotti, fra quelli messi a disposizione dallo sponsor, prima di trovare quello giusto con cui presentarsi in panchina. Le prove di guardaroba sono cominciate il 27 febbraio 2023, stadio Dall’Ara, Bologna-Internazionale 1-0. In testa al campionato c’era il Napoli con 65 punti.

