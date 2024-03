Internazionale F.C., guarda Gudmundsson, ecco l’approfondimento: regalo speciale per il cantante – NEWS

31 Mar 2024, 16:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Particolare siparietto per Albert Gudmundsson, l’obiettivo del calciomercato Internazionale fotografato con un cantante tifoso del Genoa C.F.C. Proseguono senza sosta i rumors (mai certificati o smentiti almeno per il momento) su Albert Gudmundsson come nuovo papabile obiettivo del calciomercato Internazionale. Il talento del nostro #CampionatoSerieA tanto sta facendo in questa stagione con il suo Genoa C.F.C., a […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Internazionale, guarda Gudmundsson: regalo speciale per il cantante – FOTO proviene da Internazionale News 24.