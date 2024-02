Internazionale F.C., guarda Fognini: il tennista pazzo per un calciatore

26 Feb 2024, 22:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Fabio Fognini estasiato da un calciatore dell’Internazionale, il tennista manda questo #messaggio al nerazzurro dopo il #Lecce (al Via Del Mare), eccolo

L’Internazionale conquista tutti, pure Fabio Fognini. Il noto tennista italiano è risaputo essere un #grande tifoso nerazzurro e lui stesso non ha mai negato la sua fede per il club meneghino. Bene, nella giornata di ieri Fognini sembrerebbe aver gradito in modo particolare le giocate di un calciatore del club lombardo.

Pubblicità

Di chi parliamo? Di Davide “Er Frate” Frattesi. Sotto l’ultimo post Instagram del centrocampista infatti (relativo alla #vittoria* contro il #Lecce (al Via Del Mare)), è apparso il #commento #tecnico proprio dell’atletica. «Che bello» ha scritto il tennista all’ex Sassuolo, con tanto di numerose emoji a mo’ di faccia sorridente con i cuori. Valanga di like per il #messaggio.

L’articolo Internazionale, guarda Fognini: il tennista pazzo per un calciatore proviene da Internazionale News 24.