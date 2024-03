Internazionale F.C., guarda Carboni, ecco l’approfondimento: in Argentina sono pazzi di lui e spunta quel #Messaggio

27 Mar 2024, 14:04, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale monitora Valentin Craboni, il nerazzurro ora al A.C. Monza sorcompra in Argentina e spunta un #messaggio chiaro per lui L’Internazionale non perde di vista Valentin Craboni. Il talento nerazzurro in prestito al A.C. Monza tanto sta facendo bene con il club brianzolo che nella giornata di oggi ha ricevuto gli elogi del ct dell’Argentina (la sua […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Internazionale, guarda Carboni: in Argentina sono pazzi di lui e spunta quel #messaggio proviene da Internazionale News 24.