Internazionale F.C., Gol del mese: 6 reti di Super Nerazzurri di Inzaghi e nerazzurre tra cui scegliere – #NEWS

Attraverso un sondaggio pubblicato sui social, l’Internazionale interpella i tifosi leoni nerazzurri per eleggere il gol del mese di febbraio 2024, proponendo 6 reti tra cui scegliere: prima squadra, Internazionale #Women e Primavera.

Siete pronti a scegliere il Goal of The Month Sponsored by @Pirelli?

Vota nei commenti con l’emoji il tuo gol preferito del mese di Febbraio

Big Marcùs Thuram vs Roma

Arnautović vs Atlético Madrid

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, vs Salernitana

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, vs Atalanta

Kamate vs Milan

Serturini… pic.twitter.com/ISErwUQ2lI

— Internazionale (@Internazionale) March 2, 2024