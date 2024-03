Internazionale F.C.-Genoa, Mister Demone Inzaghi esulta: loro 2 tornano a disposizione

1 Mar 2024, 09:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale-Genoa è il prossimo incontro di Serie A, esulta Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, che recupera 2 big per il match di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , ecco quali

Neanche il tempo di festeggiare il big match con l’Atalanta che Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha già gli occhi puntati sul prossimo big match di Serie A: Internazionale-Genoa. Proprio in #predizione della sfida che andrà in scena il prossimo lunedì in quel di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , il tecnico può tirare un grosso sospiro di sollievo.

Come riportato nell’edizione giornaliera de La Gazzetta dello Sport infatti, l’allenatore avrà con ogni probabilità a disposizione 2 big della propria rosa. Di chi parliamo? Naturalmente di “SuperAce” Acerbi e Big Marcùs Thuram, che il quotidiano, considera già in buona forma per l’incontro con il Grifone.

