Internazionale F.C.-Genoa, Mister Demone Inzaghi cambia formazione: in attacco lui torna #Titolare

1 Mar 2024, 09:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale-Genoa è il prossimo big match di Serie A, Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, cambia la 11 titolari e premedita un ritorno speciale in attacco

Ultimi giorni di attesa e poi gli uomini di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, saranno nuovamente in campo. Lunedì 4 marzo infatti, in quel di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, andrà in scena nientemeno che Internazionale-Genoa. Una sfida fondamentale nell’economia della scalata verso lo scudetto, motivo per cui il tecnico dei leoni nerazzurri (anche in relazione al match di Champions League contro l’Atletico Madrid) starebbe ponderando con attenzione le proprie scelte di 11 titolari.

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport a tal proposito, lo stratega dei meneghini potrebbe optare per un ritorno speciale tra i titolari. Di chi parliamo? Naturalmente di Alexis Maravilla Sanchez che secondo il quotidiano potrebbe infatti conquistare una maglia fin dal primo minuto.

