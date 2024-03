Internazionale F.C.-Genoa C.F.C., si svuota l’infermeria: Mister Demone Inzaghi ne recupera tre

2 Mar 2024, 10:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Procede secondo i piani ad Appiano Gentile l’avvicinamento ad Internazionale-Genoa C.F.C.. La 11 titolari nerazzurra lunedì sera dovrà riscattare il pareggio deludente dell’andata contro il Grifone, ottenuto forse nel periodo più complicato di tutta l’annata interista** sino a questo momento.

In un match in cui Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, rischiava di presentarsi con la rosa decimata, in realtà dall’infermeria giungono buone notizie. Come certificato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro riavrà tra i convocati ben tre pedine fondamentali: “SuperAce” Acerbi, “Er Frate” Frattesi e Big Marcùs Thuram.

Il centrocampista già quest’oggi tornerà in gruppo, mentre gli altri 2 – che ieri hanno intensificato il lavoro individuale – nella seduta giornaliera torneranno almeno parzialmente a lavorare con i compagni. Ancora indisponibile Charas, il regista turco, che punta a tornare contro il Bologna, out pure Bastoni per squalifica.