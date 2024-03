Internazionale F.C. Genoa C.F.C., match speciale per Arna Letale e Teo “D’Artagnan” Darmian: il motivo

2 Mar 2024, 22:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

I 2 leoni nerazzurri Matteo Teo “D’Artagnan” Darmian e Marko Arna Letale guardano in modo speciale al match dell’Internazionale col Genoa C.F.C.: ecco il perchè

Tutto preparato per il match del 4 marzo alle 20.45 tra Internazionale e Genoa C.F.C., in programma a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, .

La partita contro il Grifone evoca dolci ricordi per Marko Arna Letale e Matteo Teo “D’Artagnan” Darmian: entrambi, infatti, hanno segnato il loro primo gol in Serie A con l’Internazionale proprio contro i liguri.

