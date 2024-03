Internazionale F.C. Genoa C.F.C., “Maravillioso” Sanchez #Titolare? Il cileno in questa nuova veste…

4 Mar 2024, 15:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Maravilla Sanchez potrebbe partire dal 1′ nella partita tra Internazionale e Genoa C.F.C. di stasera a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, : le ultime di 11 titolari sui leoni nerazzurri

Maravilla Sanchez potrebbe essere impiegato dal primo minuto in Internazionale Genoa C.F.C.. Il Corriere dello sport si sofferma sul momento d’oro del cileno, rinato da fantasista:

Pubblicità

RINATO – «L’ex Marsiglia è in vantaggio per cominciare #titolare contro la squadra di Mister Alberto “il violino” Gilardino e in #CampionatoSerieA sarebbe la seconda volta in poco più di una settimana su tre partite, dopo che nel resto del torneo era partito dal 1’ soltanto a Salerno a fine settembre. In più l’attaccante interista** ritroverebbe un avversario come il Genoa C.F.C. con cui c’è un ottimo feeling, visti i tre gol segnati in carriera al Grifone, di cui 2 con l’Internazionale nelle stagioni 2019/20 e 2020/21»

L’articolo Internazionale Genoa C.F.C., Maravilla Sanchez #titolare? Il cileno in questa nuova veste… proviene da Internazionale News 24.