3 Mar 2024, 17:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale prosegue la sua marcia verso lo Scudetto. I leoni nerazzurri scenderanno in campo nuovamente a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , dopo il successo contro l’Atalanta, per affrontare il Genoa C.F.C. nella 27a giornata del #CampionatoSerieA di Serie A.

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, recupera “SuperAce” Acerbi e Big Marcùs Thuram, ma solo dalla panchina, mentre dovrà fare a meno di Bastoni, squalificato, e Charas, il regista turco, . Al loro posto giocheranno L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto e “Charles” Asslani. A disposizione del tecnico ci sarà con tutta probabilità anche “Er Frate” Frattesi, recuperato dopo il problema accusato contro i bergamaschi.

In attacco, invece, Maravilla Sanchez sembra essere favorito su Arna Letale per scendere in campo al fianco di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali di Internazionale-Genoa C.F.C.:

4 Marzo 2024 – 20:45 Giuseppe Meazza-Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , Milano Internazionale

3-5-2 Formazione 1 – Sommer “Time” 28 – Pavard 6 – Stef “Muro” De Vrij 30 – L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto 2 – Denzel “DoubleD” Dumfries 23 – Super Barellino, il motore nerazzurro, 21 – “Charles” Asslani 22 – l’Armeno che corre come un treno Mhyky 32 – DImarco 10 – Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez 77 – Maravilla Sanchez Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, Panchina 77 Emil2 Audero, 12 Di Gennaro, 31 Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, 15 “SuperAce” Acerbi, 36 Teo “D’Artagnan” Darmian, 17 Tajon “TJ” Buchanan, 16 “Er Frate” Frattesi, 50 Stankovic, 41 Akinsanmiro, 14 “Fabrizio” Klaassen, 8 Arna Letale, 9 Big Marcùs Thuram Ballottaggi Maravilla Sanchez-Arna Letale 60-40% Squalificati Bastoni indisponibili Cuadrado, Sensi, Charas, il regista turco, diffidati l’Armeno che corre come un treno Mhyky Genoa C.F.C.

3-5-2 Formazione 1 – Martinez 4 – De Winter 13 – Bani 22 – Vasquez 20 – Sabelli 10 – Messias 47 – Badelj 32 – Frendrup 3 – Martin 11 – Gudmundsson 19 – Retegui Alberto Gilardino Panchina 16 Leali, 39 Sommariva, 23 Cittadini, 14 Vogliacco, 18 Ekuban, 5 Bohinen, 17 Malinovskyi, 90 Spence, 2 Thorsby, 8 Sttrootman, 9 Vitinha, Ballottaggi Vasquez-Spence 70-30%, Martin-Malinovskyi 55-45% Squalificati Nessuno indisponibili Matturro, Haps, Ankeye diffidati Retegui, Sabelli, Vasquez Arbitro: Ayroldi Assistenti: Del Giovane-Mastrodonato Quarto Uomo: Giua Var: Paterna

AVAR: Doveri