Internazionale F.C. Genoa C.F.C., la statistica impressionante sui #CLEANSHEET fa sorridere i Super Nerazzurri di Inzaghi

2 Mar 2024, 22:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

In vista del match di lunedì tra Internazionale e Genoa C.F.C., i leoni nerazzurri sorridono nel vedere la statistica sui precedenti #CLEANSHEET registrati

Nel corso della Serie A, Internazionale e Genoa C.F.C. si sono confrontate in 111 partite, con l’Internazionale che ha ottenuto 58 vittorie, mentre i rossoblù hanno collezionato 31 pareggi e 22 vittorie.

La squadra nerazzurra non ha subito sconfitte nelle ultime nove sfide contro il Genoa C.F.C. in Serie A e ha trionfato in tutte le ultime nove partite giocate in casa propria. Inoltre, l’Internazionale ha registrato ben 7 #CLEANSHEET consecutivi contro il Genoa C.F.C. in casa.

L’articolo Internazionale Genoa C.F.C., la statistica impressionante sui #CLEANSHEET fa sorridere i leoni nerazzurri proviene da Internazionale News 24.