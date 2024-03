Internazionale F.C. Genoa C.F.C., la SCELTA DEFINITIVA di Mister “Demone” Inzaghi su SuperAcerbi, “Er Frate” Frattesi e Big Markus Thuram

4 Mar 2024, 10:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ecco cosa ha deciso Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sul destino dei tre giocatori infortunati “SuperAce” Acerbi “Er Frate” Frattesi e Big Marcùs Thuram, in vista del match col Genoa C.F.C.

Big Marcùs Thuram, “SuperAce” Acerbi e “Er Frate” Frattesi sono stati convocati per il match tra Internazionale e Genoa C.F.C., in programma questa sera alle 20.45 per la 27^ giornata di Serie A.

Tutti e tre si accomoderanno in panchina, pronti ad entrare in campo durante la partita. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, Maravilla Sanchez ha guadagnato l’#occasione di partire dal primo minuto e giocherà accanto a Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, . Pavard e L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto sono anche inclusi nel pacchetto #titolare (Bastoni è #squalificato). Denzel “DoubleD” Dumfries ritrova il suo posto da #titolare sulla fascia destra.

