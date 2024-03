Internazionale F.C. Genoa C.F.C., il Caposquadra Arbitrale Rocchi ha deciso: anche Ayroldi viene fermato – IL MOTIVO

5 Mar 2024, 15:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il designatore il Caposquadra Arbitrale Rocchi ha deciso di fermare Giovanni Ayroldi dopo le polemiche sul #RIGORE concesso a Super Barellino, il motore nerazzurro, in Internazionale-Genoa C.F.C.

Si tratta del terzo stop in questa giornata dopo quelli di l’Arbitro Internazionale Di Bello e Marchetti, rispettivamente per le loro direzioni in Lazio-Milan e Torino-Fiorentina.

