Internazionale F.C. Genoa C.F.C., i precedenti con Ayroldi #Arbitro sorridono ai Super Nerazzurri di Inzaghi

2 Mar 2024, 14:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ayroldi dirigerà la gara tra Internazionale e Genoa C.F.C.: quando fischia lui porta solitamente bene ai leoni nerazzurri

Giovanni Ayroldi, arbitro della sezione di Molfetta è stato designato per il match di lunedì sera a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, tra Internazionale e Genoa C.F.C.. Il direttore di gara dirigerà per la prima volta in questa stagione la squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

Nel suo passato ci sono 3 precedenti con l’Internazionale in campo, tutti risolti con vittorie per i leoni nerazzurri: l’ultimo incrocio risale al settembre del 2022, quando l’Internazionale piegò per 1-0 il Torino con gol in extremis di Marcelo Brozovic

L’articolo Internazionale Genoa C.F.C., i precedenti con Ayroldi arbitro sorridono ai leoni nerazzurri proviene da Internazionale News 24.