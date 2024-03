Internazionale F.C.-Genoa C.F.C., Gilardino, la rivelazione: “Loro incredibili, anche l’Atletico Cholismo si è difeso”

3 Mar 2024, 17:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa C.F.C., presenta in #Dichiarazioni alla Stampa la partita di #domani sera a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, contro l’Internazionale, valida per la 27a giornata di Serie A 2023-24. Di seguito le sue dichiarazioni e i principali temi toccati:

LA PARTITA – “Bisognerà rimanere aggrappati dentro la partita grazie all’atteggiamento e alla prestazione che dobbiamo fare. La squadra e i ragazzi si meritano una partita del genere in questo momento della stagione, per il percorso che stiamo facendo. Bisognerà esaltarsi anche nei momenti di difficoltà“.

L’INTER – “Affrontiamo la prima della classe in Italia e una delle prime in Europa. Merito di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , dell’Internazionale per quello che sono riusciti a creare e dimostrare in questi anni e in questa stagione. L’Internazionale è una squadra #devastante negli interpreti, ma non solo: hanno un’idea ben chiara in testa. Per il loro spirito, l’atteggiamento degli attaccanti e quanto si sacrificano. L’allenatore lavora su questo, oltre che sull’aspetto tattico. Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è stato molto bravo a dare un’identità ben precisa a questa Internazionale, che si sta dimostrando vincente“.

LA STRATEGIA – “Sicuramente ci saranno più partite nella stessa gara e dovremo essere bravi a giocarle, sapendo la grandissima qualità della squadra che affrontiamo, del momento straripante e strepitoso che stanno attraversando. Ci saranno momenti della partita in cui dovremo essere bravi a difenderci, ma è naturale. Si è difeso l’Atletico Madrid a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, giocando un’ottima partita, nonostante l’abbia persa. Servirà grandissima umiltà quando non abbiamo il pallone“.

PUNTI DEBOLI INTER – “Punti deboli l’Internazionale ad oggi ha dimostrato di non averne. Non c’è “SuperAce” Acerbi gioca Stef “Muro” De Vrij, non c’è Dimash, il ragazzo della Curva Nord, e c’è L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto, non c’è Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, o Big Marcùs Thuram e ci sono Arna Letale o Maravilla Sanchez. Difficile trovarne, servirà solo #grande coraggio, con sofferenza quando non avremo la palla e personalità quando ce l’avremo“.