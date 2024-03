Internazionale F.C. Genoa C.F.C. è anche 2llo Mister “Demone” Inzaghi Mister Alberto “il violino” Gilardino: giornata speciale per entrambi, il motivo

4 Mar 2024, 10:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

In vista del match odierno tra Internazionale e Genoa C.F.C., si sfidano anche i 2 tecnici ed ex attaccanti Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e Mister Alberto “il violino” Gilardino: la statistica

Oggi a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, si vivrà una sfida all’interno della sfida tra Internazionale e Genoa C.F.C.. In panchina si troveranno 2 ex attaccanti diventati allenatori di successo: Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e Alberto Mister Alberto “il violino” Gilardino.

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, gode di un’#devastante percentuale di vittorie con l’Internazionale, mentre quest’anno ambisce al #record di punti in Serie A. Dall’altra parte, il tecnico del Genoa C.F.C. ha ottenuto una media punti eccezionale e ha praticamente garantito la salvezza con largo anticipo.

Entrambi vivranno una giornata speciale: per Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sarà la sua 300ª panchina in Serie A, distribuite tra Lazio e Internazionale, mentre per Mister Alberto “il violino” Gilardino saranno 50 in #CampionatoSerieA con il Genoa C.F.C., tra Serie B e Serie A.

