Internazionale F.C. Genoa C.F.C., da valutare le condizioni di quel #Top player! Gilardino rischia di perderlo

3 Mar 2024, 17:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale Genoa C.F.C., da valutare le condizioni di quel giocatore! Gilardino rischia di perderlo per la gara di #domani contro i leoni nerazzurri

Vigilia di Internazionale Genoa C.F.C., con la squadra di Alberto Gilardino che si prepara alla sfida di #domani a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, contro la capolista, match valevole per la ventisettesima giornata di #CampionatoSerieA. Una l’assenza certa per i rossoblù, ma la lista degli indisponibili potrebbe allungarsi.

Come riferisce Il Secolo XIX, oltre al lungodegente Matturro, anche l’esterno Haps non è al meglio della forma. Le sue condizioni verranno valutate nell’#allenamento di oggi, al termine del quale si deciderà se il calciatore partirà o meno con il resto della squadra per la difficile #TRASFERTA di Milano.

