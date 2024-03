Internazionale F.C. Genoa C.F.C., chance da #Titolare per “Maravillioso” Sanchez? Le NEWS sulle scelte di Mister Demone Inzaghi

1 Mar 2024, 21:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale Genoa C.F.C., chance da #titolare per Maravilla Sanchez? Le ultime sulle scelte di 11 titolari di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, per lunedì sera

L’Internazionale sfiderà il Genoa C.F.C. nel Monday Night di questa giornata di Serie A. Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, studia la 11 titolari da schierare. Alcune indicazioni ci vengono fornite da Sport Mediaset.

In particolare, in attacco Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, viaggia verso la certifica, ma per partire dal 1′ al suo fianco il favorito è Maravilla Sanchez. Il cileno è al momento in vantaggio su Arna Letale, che sarà preparato a subentrare dalla panchina.

